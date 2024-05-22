مختار مختار: كريم فؤاد الأنسب لحل أزمة الجبهة اليسرى للأهلي أمام الترجي

قال مختار مختار مدرب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق إن مواجهة الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي صعبة للغاية والفريق المنافس يعمل على تسجيل هدف في مباراة العودة وحصد اللقب، خاصة وأن نتيجة الذهاب في تونس تجعلهم يدخلون الإياب بأريحية.



وأشار إلى أن كريم فؤاد الأنسب لخلافة علي معلول في الجبهة اليسرى لجاهزيته وخبرته، كما أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لم يجهز كريم الدبيس لهذه المواجهة، متعجبا من إدارة القلعة الحمراء بعدم التعاقد مع لاعب بديل للتونسي علي معلول.



وأضاف: "الجنوب أفريقي بيرسي تاو مهاجم فريق الأهلي تراجع مستواه بشكل كبير الفترة الماضية، وأن الفلسطيني وسام أبو علي الأنسب لقيادة هجوم الفريق الأحمر بسبب إمكانيات اللاعب وشراسته الهجومية ".



وحول الأنباء التي ترددت عن قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والفراعنة، تحفظ مختار مختار على القرار خاصة وأن اللاعب لم يشارك في المباريات منذ أكثر من 4 أشهر والمنتخب يضم اللاعبين الجاهزين فقط".



واختتم حديثه بأن قرار إعتزاله التدريب نهائيا ولا تراجع فيه، ليمنح فرصة للمدربين الشباب.