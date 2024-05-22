وزارة العمل تبدأ أولى الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة الجديدة بطور سيناء

فى إطار مبادرة "حياة كريمة"..

أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، عن فتح باب القبول للحصول على الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على التدريب، وذلك فى مجالي صيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، بوحدة التدريب المتنقلة الجديدة، والتى أطلقها وزير العمل حسن شحاتة فى 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.



وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"، تزامنا مع احتفالية مصر بعيد العمال، لتنضم إلى 27 وحدة تدريب متنقلة، سبق إطلاقها في المحافظات، هذه الوحدات انطلقت إلى محافظات الإسكندرية ، وجنوب سيناء ،والإسماعيلية، والسويس، والوادي الجديد، وسوهاج، والجيزة والأقصر، لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة، وتستهدف الوحدات الجديدة تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية وذلك خلال عام.



وقالت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، إن تلك التدريبات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل والمهن المستحدثة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب وتأهيل وتنمية مهارات الشباب لدخول سوق العمل من خلال فرص عمل لائقة او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف مدير المديرية، أن مزايا التدريب هى الحصول على شهادة معتمدة من المديرية باجتياز الدورات التدريبية بما يؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص ، للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة ، الحاصلين على مؤهل وبدون مؤهل ، ومحددة المستندات المطلوبة للتقديم ، وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، وصورة المؤهل الدراسى ، وصورة شخصية ، وصورة شهادة الميلاد ، وتقرير طبى ، والتقديم بمقر المديرية وعنوانه : بجوار قسم شرطة طور سيناء ، إدارة التدريب المهنى ومديرها محمد الزغبى او التواصل على رقم الهاتف 01090082126 ، او إرسالها على البريد الإلكتروني [email protected].