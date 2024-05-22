وزارة العمل تسلم شهادات إتمام التدريب المهنى لخريجي 6 برامج تدريبية مجانية بأسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، فعاليات تسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية لعدد ١١٠ شاب وفتاة ، جرى تدريبهم علي مهن مختلفة مطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، وذلك بمركز تدريب مهني المحمودية ، لمن اجتازوا الاختبارات النظرية والعملية لعدد ٦ برامج تدريبية وهي (برنامج الطاقة الشمسية ، وصيانة الحاسب الالي ، وصيانة المحمول ، والتطريز اليدوي ، والملابس الجاهزة ، والتي جرى تنفيذها ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وجرى تدريب الشباب من الجنسين تدريبات نظرية وعملية بجانب الزيارات التدريبية الميدانية لمواقع خارجية لتطبيق نظام المعايشة ، كما سيتم متابعة الشباب بعد التخرج للوقوف علي مدي استفاداتهم من هذه البرامج ومدي استثمار المكتسبات العلمية والخبرات العملية لدخول سوق العمل بشكل سليم ومؤهل ، وكذلك تنفيذ حزمة تدريبية أخري بتلك البرامج في الفترة المقبلة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، إن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجي ، والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة للإشراف على تلك البرامج مع المديريات والاستفادة من خبراتهم التدريبية لتقديما الدعم اللازم للشباب.

وأضاف مدير المديرية، أنه حضر تسليم الشهادات تيسير حسن مدير إدارة التدريب، ومينا ناجي المنسق الميداني والمسؤول عن تنفيذ البرامج التدريبية وممثلا عن برنامج الأغذية العالمي بمحافظة اسوان، مؤكداً على أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية شهد اهتماما كبيرا من قبل مركز التدريب التابع للمديرية ومن منسقي البرامج بالاغذية العالمي حرصاً علي جودة الخدمة التدريبية المقدمة بدءاً من التنسيق وإجراء المقابلات الشخصية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والتركيز علي منطاق وقري حياة كريمة ودمج ذوي الهمم مع اقارنهم في ذات البرامج ثم وصولا بتوفير سبل الاعاشة للمتدربين، من توفير بدلات انتقال ووجبة جافة من قبل برنامج الأغذية ، و تطبيق نظام التوأمة المهنية في تنفيذ هذه البرامج وهي قيام عدد ٢ مدربين بتنفيذ برنامج تدريبي واحد بالتعاون والتنسيق فيما بينهما لتعظيم استفادة الملتقي أو المتدرب من الخبرات العملية وكذلك توفير جانب كبير من التدريبات علي المهارات الحياتية كجزء مكمل للبرنامج التدريبي .

و أشار مدير المديرية، إلى أن نتائج هذه البرامج قد كللت بالنجاح بفضل جهود المديرية ومركز التدريب لاستكمال الخدمات المقدمة فيما بعد التدريب مثل توفير فرص العمل بمحطات الطاقة الشمسية بفارس ، ومن خلال أيضا تعاون المهندسين القائمين علي التدريب والذين لم يدخروا وسعا في تقديم الدعم الفني للشباب و اعطاءهم خلاصة خبراتهم في مجال العمل بمحطات الطاقة الشمسية ، أو تشجيع الشباب علي إقامة مشروعات صغيرة ، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال توفير فرص العمل لخريجي برامج تدريب الطاقة الشمسية ، وكذلك إقامة عدد من خريجي ورشة المحمول مراكز لصيانة التليفون المحمول "الموبايل بانواعه اندرويد وايفون" ، وتقديم خدمات المحمول بجانب الصيانة أو العمل داخل مراكز صيانة قائمة بالفعل سواء خاصة بالمحمول أو الحاسب الآلي أو تنفيذ مشروعات صغيرة خاصة بتنفيذ الملابس الجاهزة أو أعمال التطريز اليدوي ، كما حث الشباب علي ضرورة مواصلة الكفاح والاجتهاد وعدم انتظار وظائف بعينها قد لا تتوفر في الوقت الحالي وضرورة استثمار المهارات والخبرات المكتسبة خلال التدريب لخلق فرص عمل ذاتية.

كما قدم شباب الخريجين الشكر والتقدير لوزير العمل على دعمه و تشجيعه لشباب الخريجين ، واهتمامه بتوفير فرص تدريبية بجودة عالية لهم، وكذلك لفريق عمل المديرية والبرنامج على جهودهم المبذولة لإنجاح تلك البرامج .