حوار مفتوح لمفتي الجمهورية مع طلاب الجامعة اليابانية

خلال ندوة" تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدي الشباب:

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ندوة تثقيفية دينية بعنوان " تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدي الشباب" تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة حاضر فيها الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأدار الندوة الإعلامي مصطفى المنشاوي ، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات، وبمشاركة عدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة

مفتى الديار المصرية

فى بداية الندوة رحب الدكتور عمرو عدلى بفضيلة الدكتور شوقى علام موضحا ان الجامعة المصرية اليابانية تعتز بزيارة مفتى الديار المصرية لها ومشاركته فى ندوة تثقيفية للطلاب مشيدا بأهمية دور دار الافتاء المصريةكمؤسسة إسلامية عريقة فى دعم البحث الفقهى وتوضيح أحكام الإسلام في كل مايستجد على الحياة المعاصرة



توعية الطلاب

أوضح د.عدلى ان الندوة تأتى فى اطار حرص الجامعة على توعية الطلاب وتحصين عقولهم حيث تولى الجامعة اهتماما ببناء الانسان ،وتنمية الوعى لدى الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم من خلال تنظيم الندوات التثقيفية .

ضرورة حياتية وحتمية حضارية

اكد الدكتور شوقي علام خلال الندوة أن تجديد الخطاب الديني أصبح ضرورة حياتية وحتمية حضارية في هذا العصر،وحذر من غياب الوعي باعتباره سلاحا خطيرا يستخدمه أعداء الدين من ناشري التطرف والإرهاب، لاستهداف الشباب و تغييب وعيهم، وحشو عقولهم بالأفكار العدائية للمجتمع،

اشار المفتى الى أن الشرع الشريف لا يعرف الخصومة أو الصدام مع التجارب العلمية ولا البحث العلمي ولا يوجد سقف لهذا البحث ما دام لا يتعارض الأمر مع الشرع الشريف

وأجرى فضيلة المفتي حوار مفتوحا مع طلاب الجامعة المصرية اليابانية اجاب خلاله على العديد من استفساراتهم واسئلتهم الدينية

في ختام الندوة أهدى الدكتور عمرو عدلى درع الجامعة الى فضيلة الدكتور شوقى علام تقديرا لجهوده العلمية ولدور دار الافتاء المصرية الريادى في صون الفتاوى الشرعية. جدير بالذكر أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا قد قامت بعمل عدد من الأنشطة التفاعلية بالاشتراك مع العديد من الجهات المختصة لتوعيه الطلاب ، بالاضافه إلى البرامج التوعويه .

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