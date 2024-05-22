الإحصاء: 1.6% زيادة في عدد ماكينات الري الثابتة والنقالية عام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة عدد ماكينات الري الثابتة والنقالية عام 2023 بنسبة 1.6%، وذلك خلال نشرة الآلات الزراعية الميكانيكية لعام 2023، والتي تصدر كل عامين.

وتناولت النشرة أهم المؤشرات المتعلقة بعدد الآلات الزراعية الميكانيكية في مصر، حيث بلغ إجمالي عدد الجرارات الزراعية في مصر 133.6 ألف جرار في عام 2023، مقارنة بـ 133.5 ألف جرار في عام 2021، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 0.1%.

كما شهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ماكينات الري الثابتة والنقالية، حيث وصل عددها إلى 1.033.8 ألف ماكينة، مقارنة بـ 1.017.9 ألف ماكينة في عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 1.6%.

وشكلت ماكينات الري النقالية 74.8% من إجمالي عدد ماكينات الري، بينما شكلت ماكينات الري الثابتة 25.2%.

على عكس الاتجاه العام، شهد عدد آلات الدراس انخفاضًا طفيفًا في عام 2023، حيث بلغ 73.9 ألف آلة، مقارنة بـ 74.3 ألف آلة في عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.

سيطرت القطاع الخاص على 96.5% من آلات الدراس، بينما اقتصر وجودها في القطاع العام والحكومي على 3.5%.

وشهد عام 2023 انخفاضًا طفيفًا في عدد الآلات والمعدات الزراعية الأخرى، حيث بلغ 311.8 ألف آلة، مقارنة بـ 314.8 ألف آلة في عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.9%.