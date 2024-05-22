عاجل
مصدر رفيع المستوى: مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة لجهودها
الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الإحصاء: 1.6% زيادة في عدد ماكينات الري الثابتة والنقالية عام 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة عدد ماكينات الري الثابتة والنقالية عام 2023 بنسبة 1.6%، وذلك خلال نشرة الآلات الزراعية الميكانيكية لعام 2023، والتي تصدر كل عامين. 

وتناولت النشرة أهم المؤشرات المتعلقة بعدد الآلات الزراعية الميكانيكية في مصر، حيث بلغ إجمالي عدد الجرارات الزراعية في مصر 133.6 ألف جرار في عام 2023، مقارنة بـ 133.5 ألف جرار في عام 2021، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 0.1%.

كما شهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ماكينات الري الثابتة والنقالية، حيث وصل عددها إلى 1.033.8 ألف ماكينة، مقارنة بـ 1.017.9 ألف ماكينة في عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 1.6%.

وشكلت ماكينات الري النقالية 74.8% من إجمالي عدد ماكينات الري، بينما شكلت ماكينات الري الثابتة 25.2%.

على عكس الاتجاه العام، شهد عدد آلات الدراس انخفاضًا طفيفًا في عام 2023، حيث بلغ 73.9 ألف آلة، مقارنة بـ 74.3 ألف آلة في عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.

سيطرت القطاع الخاص على 96.5% من آلات الدراس، بينما اقتصر وجودها في القطاع العام والحكومي على 3.5%.

وشهد عام 2023 انخفاضًا طفيفًا في عدد الآلات والمعدات الزراعية الأخرى، حيث بلغ 311.8 ألف آلة، مقارنة بـ 314.8 ألف آلة في عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.9%.

مواد متعلقة

تسليم 8 وحدات سكنية كاملة التأثيث لخريجي دور رعاية الأيتام بالإسماعيلية

رئيس الوزراء يحضر الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية

بروتوكول تعاون بين التخطيط ومحكمة النقض للاستفادة من مراكز "خدمات مصر"
الجريدة الورقية