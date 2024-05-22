النائب محمد عزت القاضي: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة كبيرة نحو السلام ويبرز رؤية مصر

ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا رسميا الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة تقربنا كثيرة نحو السلام وتبرز رؤية مصر الكاملة التي تصدرها دائما في المحافل الدولية والبيانات الرسمية وتتخلص في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود 4 يونيو 1967.

وشدد علي أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، ووقف العدوان الغاشم من جانب تل أبيب علي الإنسانية في فلسطين، مشيرا إلي أنه حاليا تعترف 140 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بفلسطين كدولة مستقلة، بما في ذلك روسيا، وتوجد سفارات وبعثات دائمة لفلسطين في 95 دولة حول العالم.

وأشار النائب محمد عزت القاضي، إلي أن الاعتراف بدولة فلسطين، يعد بمثابة ضربة قاصمة للكيان الإسرائيلي، الذي مارس كل أعمال العنف وسفك الدماء، مثمنا جهود الدولة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها.

وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن موقف الدولة المصرية من دعم القضية الفلسطينية ثابت ورسخ رسوخ الجبال، كما أنه بالرغم دخول عدوان إسرائيل على قطاع غزة شهرها السابع، حيث لا تزال مصر في صدارة الجهود الإقليمية والدولية الدافعة نحو تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وصد كافة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني.



