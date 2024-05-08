رئيس مجلس النواب يحيل مناقشات الحساب الختامي للحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مناقشات النواب وردود الحكومة بشأن ما ورد في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وكذلك الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الحكومة لدراستها والرد عليها، كما قرر ارجاء التصويت علي مشروعات قوانين الحسابات الختامية لجلسة قادمة.

مناقشات الحساب الختامي للحكومة



كان النواب قد طالبوا بضرورة التزام الحكومة بالتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة ، وعدم التوسع في الاقتراض ، فضلا عن الاستفادة من القروض في الأغراض المخصصة لها ، وفي ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.

وفي تعقيبه علي كلمات النواب أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة لم تخالف القانون في مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزي، وتلتزم في ذلك بما يحدده قانون البنك المركزي المصري من شروط وضوابط.

واستطرد الوزير: "بخصوص السحب على المكشوف الموقف القانونى سليم 100%، أحيانا يحدث تجاوز لأن العملية يومية ولدينا التزامات، لكن لا نخالف القانون، تنتهى السنة وأنا مطبق القانون ولا أتجاوز نسبة الـ10% المقررة بالقانون، أدفع على كل جنيه أسحبه من البنك المركزي مبالغ، وإذا تجاوزت الحد المسموح به يضيف عليا مبالغ زيادة فليست مصلحتى أن أتجاوز، ففي نهاية السنة في 30 يونيو لابد أن يكون الرصيد قد تم تسويته، وغلق مضبوط لا يتجاوز 10%".

واكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بان البرلمان والجلسه العامه تعمل علي تحقيق اتاحه الراي والراي الاخر وتعمل علي اقرار الديمقراطيه لمصر التي تستحق ذلك .

وتابع جبالي في ردة علي اعتراض الدكتور محمد معيط وزير الماليه علي ماجاء بة النائب ايهاب منصور في كلمته في الجلسه العامهلمجلس النواب ، متهما الحكومة انها بتخبي المستندات وبتخبي المعلومات ، بان رد سيادتكم كافي ولاداعي للحذف من المضبطه لاتاحة الراي والراي الاخر .

واكد معيط مبنخبيش حاجه وكل المعلومات متاحه وجميع المستندات متاحه ، وجميع اعضاء المجلس الموقر يتعاملون معنا يوميا واي خطا بنعترف به ولابندي معلومه خطا والجهاز المركزي للمحاسبات موجود ويراقب .

واضاف معيط في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة ، اي بيانات متاحه للجميع ، وان النائب ايهاب منصور تحدث معي في عدد من الموضوعات علي راسها موضوع التعويضات بالتعويضات وهذا حق الشعب وطلبت منه احضار الحالات لكي اتعامل معاها .

وشدد معيط علي ضرورة حذف كلمة الحكومه بتخبي المستندات والمعلومات .

وقال المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء ، إن الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا في رئيسه أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية في لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية.

و أضاف : و ذلك امتثالا لواجبات الجهاز الدستورية والقانونية لمعاونه المجلس النيابي في المراقبة علي المال العام، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعه الحسابات الختامية".

و أكد " بدوي " خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة ، علي مباشرة الجهاز لدوره علي الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال.

و أشار إلى أن الجهاز قدم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياتهـا، و أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد .