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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد العمال

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال، ذلك اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم تقديرنا لكل يد تبني وتزرع الخير في ربوع الوطن.

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جاء في نص برقية التهنئة: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب؛ بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال، ذلك اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم تقديرنا لكل يد تبني وتزرع الخير في ربوع الوطن". 

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإني إذ أنتهز هذه المناسبة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدعمكم الكبير والمتواصل لعمال مصر، وكامل ثقتنا في جهودكم العظيمة والمخلصة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على أرض مصرنا الغالية، متعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم". 

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "كل عام ومصرنا الغالية قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين".

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