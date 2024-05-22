جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه على جنين ومخيمها

لليوم الثانى على التوالي..

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، عدوانه على مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة الغربية، لليوم الثانى على التوالى، وهو العدوان الذى أسفر حتى الآن عن ثمانية شهداء وأكثر من 20 إصابة بعضها خطيرة.

وذكرت إدارة مستشفى الشهيد خليل سليمان، إن هناك نقصا حادا في المياه بعد تدمير خط المياه الواصل للمستشفى، كما يواصل الاحتلال اطلاق النار على مدخله.

ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر مستشفى جنين الحكومي وسط انتشار القناصة في أماكن قريبة من المستشفى، ما تسبب في نقص كبير في المستلزمات الطبية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء عدة في المدينة وداخل المخيم، تزامنًا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة والمخيم.

ونفذت قوات الاحتلال صباح اليوم، حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في حارات المخيم، واعتقلت عددا من المواطنين، واعتدت على آخرين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم واستمرت فيها فسادا وخرابا، وأخضعت عددًا من الشبان للتحقيق الميداني، وتسببت عمليات تدمير البنية التحتية، بانقطاع التيار الكهرباء والاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في المدينة والمخيم.

وقتلت قوات الاحتلال 8 أشخاص بينهم أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين، تم استهدافه في محيط المستشفى، ومُدرس كان متوجها إلى عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، وطالب في الصف التاسع من مدرسة ذكور الكرامة الأساسية.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت الرئاسة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وأن استكمال اجراءات صدور مراسيم الاعتراف يوم 28 مايو الجاري.

وثمنت الرئاسة، في بيان، اليوم، قرار النرويج لأهميته في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين، مؤكدة أن مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وذكرت أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض.

الاعتراف بدولة فلسطين

وحثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم وخاصة الدول الأوروبية التي مازالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967.

وتقدمت بالشكر للدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة .. مثمنة دور اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة في هذا الشأن.

يذكر أن 9 بلدان من أعضاء الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، ومالطا، والسويد

وفي سياق متصل استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، في العدوان المتواصل لليوم الـ229 على التوالي.

وأفادت وكالة الانباء وفا، بأن مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلقت عدة قذائف على منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وأصسيب عدد من المواطنين جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.