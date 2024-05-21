بشائع الاحتلال تتواصل.. اقتحام وترويع وإطلاق للرصاص شمال الضفة الغربية

مع فجر اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، من مدخلها الشرقي وانتشر في عدة أحياء بالمدينة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قامت قوات الاحتلال بإطلاق للرصاص وقت اقتحامها لطوباس، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات.

يذكر أن الساعات الأخيرة من أمس شهدت استشهاد أربعة مواطنين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة قنديل في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين، وقد جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.