عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من غزة

اليوم الـ229 من العدوان..

استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، في العدوان المتواصل لليوم الـ229 على التوالي.

وأفاد وكالة الانباء وفا، بأن مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلقت عدة قذائف على منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وأصسيب عدد من المواطنين جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وأشارت إلى انتشال جثامين 6 شهداء و6 جرحى بعد قصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلًا لعائلة أبو زايدة في منطقة الفالوجا بجباليا شمال قطاع غزة.

وكان قد استشهد 10 مواطنين وأصيب عدد آخر، جراء قصف "بركس" بمحيط ترنس البابا يؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة نقلوا الى مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

قصف متواصل على قطاع غزة

وشنت طائرات حربية اسرائيلية تشن على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ما أدى الى سقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى نقلوا الى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي قذائف على المناطق الجنوبية والشمالية لمدينة غزة، وعلى المنطقة الشرقية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة فرحات في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة نقلوا الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت الرئاسة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وأن استكمال اجراءات صدور مراسيم الاعتراف يوم 28 مايو الجاري.

وثمنت الرئاسة، في بيان، اليوم، قرار النرويج لأهميته في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين، مؤكدة أن مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وذكرت أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض.

الاعتراف بدولة فلسطين

وحثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم وخاصة الدول الأوروبية التي مازالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967.

وتقدمت بالشكر للدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة .. مثمنة دور اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة في هذا الشأن.

يذكر أن 9 بلدان من أعضاء الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، ومالطا، والسويد.