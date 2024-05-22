جامعة الأزهر في المركز 1320 عالميًّا وفق تصنيف CWUR لعام 2024م

من إجمالي 20 ألف جامعة عالمية..

أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، دعم واهتمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ لملف تصنيف جامعة الأزهر وصولًا لمكانتها اللائقة بها تحقيقًا لعالمية رسالتها.

وقال صديق: إن هذا الدعم كانت نتيجته ظاهرة جلية في تقدم جامعة الأزهر في تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي العام الماضي؛ حيث كانت جامعة الأزهر في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية.

وأوضح صديق أن الموقع الرسمي للتصنيف الدولي للجامعات The Center for World University Rankings (CWUR)

أعلن ظهور جامعة الأزهر ضمن أفضل 2000 جامعة في نسخته الصادرة لعام 2024م من إجمالي 20 ألف جامعة على مستوى العالم.

الدكتور محمود صديق - نائب رئيس جامعة الأزهر

وأعلن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن نتيجة تصنيف هذا العام أظهرت تقدم جامعة الأزهر في تصنيف هذا العام؛ ليصبح ترتيبها رقم (1320) على مستوى العالم من إجمالي (20) ألف جامعة على مستوى العالم، لافتًا أن جامعة الأزهر تقدمت هذا العام 95 مركزًا عالميًّا؛حيث كان ترتيبها العام الماضي 1415 على مستوى العالم.

اتباع سياسات تعليمية وبحثية واضحة تتوافق ومعايير التصنيف الدولية

وثمًن الدكتور محمود صديق جهود جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، في اتباع سياسات تعليمية وبحثية واضحة تتوافق ومعايير التصنيف الدولية، الأمر الذي يضع جامعة الأزهر في مكانة مرموقة لتنافس كبرى الجامعات العالمية، مؤكدًا على الدعم الكامل للجامعة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، في ملف التصنيف الدولي وسائر الملفات الأخرى.

وأوضح صديق أن تصنيف (CWUR)، يقوم بانتقاء 2000 جامعة من بين 20 ألفًا على مستوى العالم، ويستخدم سبعة مؤشرات موضوعية قوية مجمعة في أربعة مجالات لتصنيف جامعات العالم، وهي: (التعليم) ويعتمد على النجاح الأكاديمي لخريجي الجامعة (25%)، (قابلية التوظيف) ويعتمد هذا المؤشر على النجاح المهني لخريجي الجامعة (25%)، (هيئة التدريس) ويتم قياسها من خلال عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على أعلى الامتيازات الأكاديمية (10% )، ⁠المؤشر الرابع والأخير وهو (البحث العلمي)، ويتضمن (مخرجات البحث: ويتم قياسها من خلال إجمالي عدد الأوراق البحثية (10%)، المنشورات عالية الجودة: يتم قياسها من خلال عدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجلات رفيعة المستوى (10%)، التأثير: يُقاس بعدد الأوراق البحثية التي تظهر في مجالات ذات تأثير كبير (10%)، الاستشهادات: تٌقاس بعدد الأوراق البحثية التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير (10٪).

كما أوضح صديق أن جامعة الأزهر حققت طفرة في مختلف التصنيفات العالمية، موضحًا أن الاستراتيجية التي تتبناها جامعة الأزهر في هذا الصدد كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ؛ حيث أولت جامعة الأزهر اهتمامًا كبيرًا بالنشر الدولي في كبريات الدوريات العلمية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى المراكز البحثية وكذا الدعم المادي للباحثين.

ويمكن الاطلاع على التصنيف من خلال الرابط الآتي: https://cwur.org/2024.php