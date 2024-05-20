مكانة كبيرة بقلبي.. تامر أمين: الإمارات قدوة يحتذى بها في التطوير (فيديو)

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه لديه مكانة كبيرة في قلبه لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا: " "حالة ود ومحبة متبادلة بين الشعب المصري والإماراتي".

وقال تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم: "هناك نموذجا إماراتيا في التطوير والتنمية والتحديث يدعو للفخر والإعجاب".

وتابع تامر أمين: "ما حدث في الإمارات على مدار 20 سنة ماضية؛ يدعو للإعجاب، ويجب أن يتحول نموذج تطوير الإمارات إلى قدوة يحتذى بها".

ثقافة العمل ثقافة أساسية في الوجدان الإماراتي

وأردف تامر أمين: "ثقافة العمل ثقافة أساسية في الوجدان الإماراتي، وكذلك العمل على رفع مستوى المعيشة والتخطيط والدراسة والعمران والاستثمار".

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 4% في 2024 وأن يظل التضخم تحت السيطرة وقريبا في المتوسط من مستوى 2%.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية إن النمو الاقتصادي القوي في الإمارات مدفوعا بصلابة الأنشطة المحلية، مضيفا أن أسعار النفط المرتفعة نسبيا ستدعم استمرار تسجيل فوائض على الصعيدين المالي والخارجي للإمارات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الفائض الحكومي العام نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، كما أن الدين العام في طريقه للانخفاض أكثر صوب 30% من الناتج المحلي الإجمالي مستفيداً من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي الاحتياجات المستمرة للبنية التحتية، وأن يدعم استحداث ضريبة دخل الشركات الإيرادات غير النفطية مع تطبيقها بشكل كامل في الأعوام القادمة.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني للإمارات هذا العام بفضل ارتفاع إنتاج النفط ضمن زيادة حصة البلاد في أوبك+.

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات استطاعت احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن وأن السلطات قدمت استجابة سريعة لمعالجة أحداث الفيضانات الأخيرة.