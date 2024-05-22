أطعمة ممنوعة على مرضى السكري خوفًا على صحتهم

النظام الغذائي له دور أساسي في التأثير على الصحة العامة لمرضى السكري، ولا سيما الذين يعانون من مشاكل صحية مثل مرض السكري.

أطعمة تهدد مرضى السكري

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز ناو"، تتطلب إدارة مرض السكري اتباع نظام غذائي دقيق للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

وفيما يلي نستعرض بعض الأطعمة التي ينبغي على مرضى السكري تجنبها، بحسب نصائح الأطباء.

المشروبات السكرية

تعتبر المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة من أسوأ الأطعمة لمرضى السكري. تحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكريات البسيطة التي تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات الجلوكوز في الدم. حتى عصائر الفاكهة الطبيعية تفتقر إلى الألياف الموجودة في الفواكه الكاملة، مما يؤدي إلى امتصاص سريع للسكريات في مجرى الدم. لذا، من الأفضل تجنبها للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض

الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والعديد من الحبوب، تعمل بشكل مشابه للسكر في الجسم. حيث يتم تفكيكها بسرعة إلى جلوكوز، مما يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم. يُفضل اختيار الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، القمح الكامل، ودقيق الشوفان، لأنها تؤثر بشكل أبطأ وأخف على نسبة السكر في الدم.

الدهون المتحولة

توجد الدهون المتحولة في العديد من الأطعمة المصنعة والمخبوزات والأطعمة السريعة. هذه الدهون تزيد من الالتهابات في الجسم وتساهم في مقاومة الأنسولين، كما أنها ترفع نسبة الكولسترول السيئ (LDL) وتخفض نسبة الكولسترول الجيد (HDL). هذا الأمر خطير بشكل خاص لمرضى السكري الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. لذا، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة للحفاظ على صحة القلب ومستويات السكر في الدم.

الوجبات الخفيفة والحلويات المعبأة

تحتوي العديد من الوجبات الخفيفة المعبأة، مثل رقائق البطاطس والبسكويت والمعجنات، على نسب عالية من السكريات المكررة والدهون غير الصحية والمواد الحافظة. هذه المكونات يمكن أن تسبب زيادات سريعة في نسبة السكر في الدم، وغالبًا ما تكون خالية من الألياف والعناصر الغذائية المفيدة. من الأفضل استبدال هذه الوجبات بوجبات خفيفة صحية تحتوي على ألياف وبروتينات.

الزبادي بنكهة الفاكهة

على الرغم من أن الزبادي يمكن أن يكون خيارًا صحيًا، فإن الزبادي بنكهة الفاكهة غالبًا ما يحتوي على سكريات مضافة بكميات كبيرة. يمكن أن تحتوي حصة واحدة من هذا النوع من الزبادي على سكر أكثر من الحلوى، مما يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم. يُنصح باختيار الزبادي العادي غير المحلى وإضافة الفاكهة الطازجة إليه للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعية.

الفواكه المجففة

الفواكه المجففة مصدرًا مركزًا للسكريات والكربوهيدرات. عملية الجفاف تزيل الماء من الفواكه، مما يؤدي إلى تركيز السكر فيها. على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي حفنة صغيرة من الزبيب على كمية من السكر تعادل ما تحتويه قطعة حلوى. يُفضل تناول الفواكه الطازجة الكاملة التي تحتوي على المزيد من الماء والألياف، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أفضل.