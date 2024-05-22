جوميز: أتمني مواجهة الأهلي بالسوبر وعندما توفرت العدالة فزت عليه

أبدي المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، رغبته في مواجهة الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي، والتي ستجمع بين بطل الكونفدرالية وبطل دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد توج منذ أيام ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية علي حساب نهضة بركان، لينتظر تحديد الفائز من الأهلي والترجي التونسي في اياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لتحديد طرفي السوبر الأفريقي.

وقال جوميز في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر:" أتمنى أن أواجه الأهلي مجددا في السوبر الأفريقي وأفوز عليه وأتوج باللقب وسيكون وقتها أمرا مميزا للزمالك وجماهيره أن تفوز على الغريم التقليدي".

وتابع:" تقابلت مع الأهلي مرتين في الفترة الأخيرة، الأولى في السعودية بكأس مصر وكنت وقتها الأفضل وخسرت بهدفين، ولكن عندما توفرت العدالة في المواجهة الثانية بالدوري حققت الفوز بهدفين لهدف، وأتمنى بالطبع الفوز عليهم مرات عديدة.

وأضاف:" من دواعي سروري، ان اكون جزء سعيد في تاريخ الزمالك، فبرغم الأزمات انا استيقظ كل صباح وانا سعيد واجد رغبه شديده في العمل.

وأختتم تصريحاته:" لم أشك في قدرة اللاعبين بالفوز بالبطولة، واننا سنؤدي مباراة افضل من اللقاء الاول بالمغرب، وكان لابد ان نعد اعداد ذهني بطريقه قويه، واللاعبين كانوا رائعين ولديهم رغبه للفوز بالكأس واهداءه للجمهور.



في سياق متصل أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أشاد فيه بتصرف ياسين البحيري نجم وسط فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية بعد لقطته الشهير مع نبيل ونجا لاعب الفريق الأبيض.



وجاء نصر البيان كالتالي:

يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي ، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه.

ويتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحساناً واسعاً من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامًة، مُتمنياً دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم.