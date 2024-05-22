جوميز: كنت أعلم تشكيل الأهلي قبل مواجهته بالقمة

كشف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، مفاجأة مدوية للجماهير، بعدما اكد انه كان يعلم تشكيل الأهلي قبل مواجهتة في مباراة القمة الأخيرة.

وقال جوميز في تصرحيات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: "كنا نعلم تشكيل الأهلي قبل مواجهة القمة وأخبرت اللاعبين بذلك ووضعت خطة المباراة بناء التشكيل الذي كنا نعرفه، فهذا جزء من عملنا يجب أن نسبق الأحداث في المباريات التي نلعبها".

وواصل "كنا نعلم تشكيل نهضة بركان وطريقة لعبه وهذا عن طريق التوقع والاستنتاج وبالفعل توقعنا أصاب ولعبوا بخماسي في الدفاع وكنا نتدرب على مواجهة 5 مدافعين قبل أيام من المباراة".

وبسؤاله عن الثنائي محمود شيكابالا وعبد الله السعيد فأوضح "شيكابالا لا يركض بالكرة مثلما كان في عمر العشرين، واليوم عندما يبذل المجهود لن يكون جاهزا للعب غدا، وهذا هو الفارق الوحيد وهو الوقت الذي يحتاجه لاسترجاع قوته".



في سياق متصل أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أشاد فيه بتصرف ياسين البحيري نجم وسط فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية بعد لقطته الشهير مع نبيل ونجا لاعب الفريق الأبيض.



وجاء نصر البيان كالتالي:

يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي ، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه.

ويتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحساناً واسعاً من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامًة، مُتمنياً دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم.