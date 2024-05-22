جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو وهذا سر مركزه الجديد

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، عن دور اللاعب عبدالله السعيد، المنضم حديثا لصفوف القلعة البيضاء، وعن صر تغيير مركزه باللعب في وسط الملعب، بدلا من مركز صانع الألعاب.



وتقال جوزيه جوميز في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر:"عبد الله السعيد قبل أن يستلم الكرة وحتى إذا كانت عينيه مغلقة فهو يعرف ماذا يحدث في الملعب وهذا غير مرتبط بالعمر، السعيد إذا لعب في مركز 10 يلمس الكرة أقل من اللعب في وسط الملعب، ونحن نريده أن يصنع اللعب من الخلف".

وتابع جوميز تصريحاته: "عبد الله السعيد مثل بيرلو يستطيع اللعب في كل الأماكن ولديه القدرة على التمرير وقراءة المباراة".

وبسؤاله عن الثنائي محمود شيكابالا وعبد الله السعيد فأوضح "شيكابالا لا يركض بالكرة مثلما كان في عمر العشرين، واليوم عندما يبذل المجهود لن يكون جاهزا للعب غدا، وهذا هو الفارق الوحيد وهو الوقت الذي يحتاجه لاسترجاع قوته".



في سياق متصل أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أشاد فيه بتصرف ياسين البحيري نجم وسط فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية بعد لقطته الشهير مع نبيل ونجا لاعب الفريق الأبيض.



وجاء نصر البيان كالتالي:

يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي ، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه.

ويتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحساناً واسعاً من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامًة، مُتمنياً دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم.