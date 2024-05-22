النني ومحمد صلاح على رأس قائمة منتخب مصر في معسكر يونيو

انفرد الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامجه رقم 10 على القناة الأولى، بقائمة منتخب مصر المبدئية لمعسكر شهر يونيو لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

اللاعبون المحترفون: محمد صلاح (ليفربول) – مصطفى محمد (نانت) – عمر مرموش (فرانكفورت) – محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور) – محمد شريف (الخليج السعودي) – حمدي فتحي (الوكرة) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – محمد النني (أرسنال)

لاعبون من الأهلي: (حسين الشحات – محمد هاني – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – أحمد نبيل كوكا – رامي ربيعة – أكرم توفيق – مصطفى شوبير – محمد الشناوي – أحمد عبد القادر – عمر كمال عبد الواحد - محمود كهربا)

لاعبون من الزمالك: (محمد عواد - أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - أحمد فتوح - محمد صبحي - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي )

لاعبون من سيراميكا كليوباترا: (محمد بسام – محمد إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام)

لاعبون من الإسماعيلي: (عبد الرحمن مجدي – نادر فرج – عمر الساعي )

لاعبون من بيراميدز: (علي جبر – مصطفى فتحي – أحمد الشناوي – محمد حمدي – محمود صابر – إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو )

لاعبون من مودرن فيوتشر: (محمد ربيعة - أحمد عاطف - غنام محمد - محمود عبد الرحيم جنش )

لاعبون من المصري: (محمود جاد - باهر المحمدي - محمد الشامي - ميدو جابر)

لاعبون من الاتحاد السكندري: (المهدي سليمان)

لاعبون من البنك الأهلي: (محمد هلال)

لاعبون من إنبي: (أحمد أمين أوفا)

لاعبون من زد: (مصطفى زيكو)