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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: ياسين لبحيري يستحق الشكر من جانب الزمالك

ياسين البحيري لاعب
ياسين البحيري لاعب نهضة بركان

وجه الإعلامي محمد شبانة، الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بعدما قام بالاستجابة لطلبه بتوجيه الشكر لـ ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان المغربي، بعدما تدخل وانقذ نبيل عماد دونجا من الإصابة في لقائ نهائي الكونفدرالية.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كنت أتمنى أن يقوم نادي الزمالك بدعوة اللاعب المغربي لبحيري وتكريمه عما بدر منه في موقف انساني رائع".

وأضاف: "بيان نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، للإشادة بموقف اللاعب المغربي وتوجيه الشكر له أمر رائع، وكنت أتمنى دعوته من أجل التكريم في القاهرة".

وواصل: "ياسين لبحيري قام بموقف انساني رائع، ويستحق الشكر والتحية من جانب مسئولي فريق الزمالك".

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