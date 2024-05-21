في بيان رسمي.. الزمالك يشيد بتصرف نجم نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أشاد فيه بتصرف ياسين البحيري نجم وسط فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية بعد لقطته الشهير مع نبيل ونجا لاعب الفريق الأبيض.

وجاء نصر البيان كالتالي:

يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي ، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه.

ويتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحساناً واسعاً من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامًة، مُتمنياً دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم.