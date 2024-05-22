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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عواد: فرحة جمهور الزمالك بالكونفدرالية طبيعية

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

أكد محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك أن جمهور القلعة البيضاء يستحق الفرحة بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

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في بيان رسمي.. الزمالك يشيد بتصرف نجم نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وقال محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" فرحة جمهور الزمالك بالكونفدرالية طبيعية وغير مبالغ فيها بعد استعادة الألقاب مرة أخرى وأتمنى المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة ".

وأضاف:" جماهير الزمالك كان له مفعول السحر في مباراة نهضة بركان المغربي لذلك الفرحة كانت عارمة بعد التتويج بالكونفدرالية الأفريقية".

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