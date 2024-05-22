محمد عواد: فرحة جمهور الزمالك بالكونفدرالية طبيعية

أكد محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك أن جمهور القلعة البيضاء يستحق الفرحة بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

وقال محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" فرحة جمهور الزمالك بالكونفدرالية طبيعية وغير مبالغ فيها بعد استعادة الألقاب مرة أخرى وأتمنى المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة ".

وأضاف:" جماهير الزمالك كان له مفعول السحر في مباراة نهضة بركان المغربي لذلك الفرحة كانت عارمة بعد التتويج بالكونفدرالية الأفريقية".