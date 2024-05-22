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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عواد: الزمالك استحق التتويج بلقب الكونفدرالية

محمد عواد حارس الزمالك
محمد عواد حارس الزمالك

أكد محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك أن فريقه استحق الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي بعد مباراة صعبة على لاعبي القلعة البيضاء.

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وقال محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فريق الزمالك واجه صعوبة في مباراة العودة أمام فريق نهضة بركان المغربي لصعوبة مباريات نهائيات أفريقيا واستحق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية ".

وأضاف:" جمهور الزمالك كلمة السر في التتويج بالكونفدرالية واتمنى التتويج بمزيد من الألقاب والبطولات في الفترة المقبلة ".

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