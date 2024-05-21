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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وليد الهشري:الأهلي فريق كبير .. ولهذا السبب رفضت الانتقال للزمالك

وليد الهشري
وليد الهشري

أكد وليد الهشري نجم الترجي التونسي السابق، ان مواجهة أياب نهائي افريقيا ستكون قوية وصعبة جدا على الأهلي والترجي.

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الترجي يوجه رسالة هامة لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

وقال وليد الهشري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة الترجي والأهلي اتسمت بالدفاع ولن نرى اي خطورة من الفريقين".

وأضاف "لم نتوقع تأهل الترجي لنهائي أفريقيا بسبب عدم استقرار مستواه الفني".

وتابع: "مدرب الترجي لن يجازف ويلعب بطريقة هجومية امام الأهلي في لقاء الإياب".

وأكمل "الأهلي يملك أكثر من لاعب مميز مثل مروان عطية وافشة وامام عاشور ووسام ابو علي".

واشاد الهشري بموقف محمود الخطيب مع علي معلول وأكد ان الأهلي سبق في مثل هذة المواقف.

وأكد الهشري على أن علي معلول لاعب مهم جدا للأهلي دفاعيا وهجوميا.

وأوضح الهشري ان الزمالك تفاوض معه من أجل ضمه أكثر من ثلاث مرات ولكن لم تتم بنجاح لرغبتي في الاستمرار  مع الترجي

واختتم تصريحاته "واجهنا الجيل الذهبي في نهائي دوري الأبطال ٢٠١٢".
 

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