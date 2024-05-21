شبانة: السخرية من فرحة عبدالله السعيد بفوز الزمالك بالكونفدرالية غير مقبولة

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من حملة الهجوم والسخرية ضد عبدالله السعيد لاعب وسط فريق الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب كان سعيدًا بتتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هل سنمنع عمر كمال عبدالواحد من الفرحة في حال تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، لأنه جزء من الكيان، وفرحة السعيد بنادي الزمالك طبيعية جدا، ووجوده يوم الاحتفالية شئ طبيعي، وهو لاعب كبير وله تاريخ".

وأضاف: "لا أحد يختلف على فرحة عبدالله السعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية، والسخرية منه أمر غريب جدًا، والتريقة التي ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مقبولة تمامًا".

وواصل: "سخرية إبراهيم سعيد من فرحة عبدالله السعيد غير مقبولة، ومن حق أي لاعب أو مشجع أن يسعد بتتويج النادي الأبيض بالكونفدرالية بعد موسم صعب جدًا، والتتويج باللقب انجاز يحسب للقلعة البيضاء هذا الموسم".