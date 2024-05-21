نهائي أفريقيا .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في مواجهة الإياب

مع دقات الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ، يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي ، السبت الماضي على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية.



ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

صانو اللعب والهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.



على صعيد آخر ، تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي رفقة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للسيد حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي فــي وفـاة شقيقه.

داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.