نهائي أفريقيا .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في مواجهة الإياب
مع دقات الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ، يستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي ، السبت الماضي على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية.
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل أقرب إلى النحو التالي :
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.
الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.
صانو اللعب والهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.
على صعيد آخر ، تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي رفقة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للسيد حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي فــي وفـاة شقيقه.
داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.