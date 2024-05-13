احمد سليمان: الزمالك تكبد ١٩ مليون جنية في مباراتين ونحتاج للعدالة

أكد احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق كان يطمح إلى الفوز على نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: كان هناك ضغط جماهيري كبير ، والمنافس قدم أداء قوي وحصل على ركلة جزاء ساعدته في التفوق.

وأضاف : طاقم حكام اللقاء استغرق وقت طويل في مراجعة اللقطات المثيرة للجدل ووصل الأمر إلى الحاجة لربع ساعة كاملة لمراجعة ركلة الجزاء.

وأشار إلى أن الزمالك تكبد ١٩ مليون جنية لتوفير طائرات خاصة في مبارتين الى جانب المصروفات التي تكلف النادي مبالغ طائلة وبالتالي لابد من وجود عدالة في المباريات.

ووجه الشكر إلى جماهير الزمالك التي تشجع الفريق وتسانده وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة أوضاع أفضل للكرة المصرية بشكل عام.