بكفالة 300 ألف جنيه.. إخلاء سبيل مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد

قررت نيابة النزهة، إخلاء سبيل إسلام سعد مصمم الأزياء الشهير، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه في اتهامه بتهريب الدولارات إلى الخارج، بعد ضبطه بمطار القاهرة، وبحوزته 55 ألف دولار.

واعترف مصمم الأزياء الشهير بحيازته الدولارات أثناء سفره إلى إحدى الدول خارج البلاد، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.

وقال مصدر أمني إنه أثناء تفتيش إسلام سعد مصمم الأزياء، قبل سفره لدولة تركيا، عثر بحوزته على 55 ألف دولار، احتفظ بجزء منها في ملابسه، والجزء الآخر في حقيبته، وتم ضبطه والتحفظ على الأموال، واقتياده إلى نيابة الأموال العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الاجهزة الأمنية ألقت القبض على اسلام .س. مصمم الأزياء الشهير وبحوزته 55 الف دولار.