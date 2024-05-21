عمرو دياب.. "هضبة الفن" ضد الكسر.. أمتع جمهوره بأغانيه بالحزن والفرح (إنفوجراف)

حقق عمرو دياب نجاحًا كبيرً على مدار مشواره الفني، وأصبح أسطورة فنية فى عالم الغناء بمصر والوطن العربي والعالم، وعلى مدار تاريخه الفني اكتسب شهرة واسعة ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بأغانيه المميزة وألحانه.

عمرو دياب.. ضد الكسر.. انفوجراف عن أسطورة الفن

1ـ الأسم: (عمرو عبدالباسط عبدالعزيز) وشهرته عمرو دياب

ـ2 مواليد: 11 أكتوبر/ تشرين الأول 1961

ـ3 تخرج في معهد الموسيقى العربية عام 1982

ـ 4طرح ألبومه الأول تحت عنوان "يا طريق" سنة 1983

عمرو دياب

ـ 5عدد الألبومات الرسمية 30 أبرزها "تملي معاك، نور العين ـ سهران ـ ميال"

ـ 6 الأفلام السينمائية: السجينتان ـ العفاريت ـ ايس كريم في جليم ـ ضحك ولعب وجد وحب.

ـ 7الجوائز : 55 جائزة منها: جائزة ميوزيك أوورد 7 مرات ـ جائزة أعلى المبيعات في الشرق الأوسط 4 مرات.

ـ 8 دخل موسوعة جينيس عام 2016 بسبب عدد الجوائز في الموسيقى العالمية.

عمرو دياب

ـ 9 تصدر قائمة فوربس العالمية لأفضل المطربين عام 2017

ـ 10 تزوج ثلاث مرات الاولى من شيرين رضا، والثانية زينة عاشور، والثالثة دينا الشربيني

ـ 11عدد الأبناء 4 وهم : نورـ عبدالله، كنزي ـ جانا

عمرو دياب

مواقف أغضبت الجمهور من الهضبة: وصف سائقة الخاص بالحيوان ـ ضرب مهندس صوت ، إهانة مصور.

وتعتبر مسيرة عمرو دياب الفنية دليل على نجاحه الكبير الذي مازال حتي الآن.

وتعاون عمرو دياب خلال مسيرته مع أبرز الشعراء والملحنين وحققت أغانيه صدي واسع.

عمرو دياب

وما زالت أغاني عمرو دياب القديمة يستمع اليها الجيل القديم والجديد ويحبونها.

ويسبب عمرو دياب حالة من المتعة لدي مستمعيه سواء كانوا فى حالة الفرح أو الحزن.

زيجات عمرو دياب

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها نور، ثم انفصلا وتزوج بأخرى سعودية هي زينة محمد عاشور، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

عمرو دياب

جوائز عمرو دياب

نحح عمرو دياب فى الحصول على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، ومنها جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط في الأعوام: 1998، و 2002، و 2007، و 2014.

يعتبر عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.



عمرو دياب

وحقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب استماعًا حول العالم.

يعتبر عمرو دياب أول فنان عربي يحصل على لوحة إعلانية ضخمة في نيويورك.

لحن لنفسه وترجم أكثر من 44 أغنية

لقب الجمهور عمرو دياب بــ "الهضبة"، وقدم ما يقارب من 35 البوم حتى الان، غير انه لحن لنفسه الكثير من الأغانى، و من أبرز أغانيه أغنية "متخافيش" ، أغنية "رصيف نمرة خمسة"، أغنية "حتمرد"، أغنية "عنواني"، أغنية "ذكريات"، أغنية "تملى معاك"، أغنية " ياعمرنا"، أغنية "شوقنا" ، أغنية " تملى معاك"، أغنية " حبيبي يانور العين" في البوم "نور العين الذى حقق أعلى المبيعات في سوق الكاسنيت بالشرق الأوسط ، وترجم أكثر من 44 أغنية للهضبة.

عمرو دياب

كما شارك الهضبة في تلات أعمال تليفزيونية وقدم 4 أفلام سنيمائية منها فيلم "السجينتان"، فيلم "العفاريت"، فيلم "آيس كريم في جليم"، فيلم "ضحك ولعب وجد وحب".