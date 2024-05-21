آخر تطورات أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 21 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 46.69 جنيه للشراء، 46.79 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

استقرار الدولار وسط ترقب لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

الدولار

سجل الدولار استقراراً بشكل عام اليوم الاثنين، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب تصريحات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، رغم ظهور علامات تشير لتباطؤ التضخم.

واستقر الين الياباني عند 155.74 للدولار، مع ترقب المتعاملين لأي مؤشرات على تدخل حكومي. وتحركت العملة في نطاقات ضيقة خلال جلستي التداول الماضيتين بعد بداية مضطربة لشهر مايو في أعقاب تدخلات مشتبه بها من طوكيو لدعم الين.

وارتفع اليورو 0.13% إلى 1.08825 دولار، ليقترب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 1.0895 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 20% حتى الآن في شهر مايو لتتجه نحو تسجيل أقوى أداء شهري منذ نوفمبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.44. ويتجه المؤشر، الذي انخفض 1.7% هذا الشهر، إلى تسجيل أضعف أداء شهري له هذا العام.

ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.2711 دولار قبل تقرير التضخم المهم في المملكة المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 56 نقطة أساس من بنك إنجلترا على أن يكون التخفيض الأول في يونيو.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18% إلى 0.67055 دولار أميركي ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، في حين تداول الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات عند 0.61295 دولار أميركي قرب أعلى مستوى في شهرين .