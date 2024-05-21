للدايت.. طريقة عمل فيليه الدجاج مع البروكلي والصويا صوص

فيليه الدجاج مع البروكلي من الوصفات الصحية اللذيذة التي يمكنك إعدادها لغذاء شهي يشعرك بالشبع فترة طويلة ويمدك بالفيتامينات التي يحتاجها جسمك، كما يتميز بسعراته الحرارية المنخفضة، لذا يمكنك عملها إذا كنت تتابع نظام صحي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة التحضير.

طريقة عمل فيليه الدجاج مع البروكلي

المقادير

- للدجاج :

صدر الدجاج : 2 صدر

الخل : ربع فنجان صغير

الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

الصويا صوص : ملعقة كبيرة (لايت)

زيت السمسم : 2 ملعقة كبيرة

- المشروم : كوب (طازج ومقطع)

- البروكولي : 2 كوب (مقطع ومسلوق)

- ماء ساخن : كوب

- مرق دجاج : 2 مكعب (لايت)

- الصويا صوص : ربع كوب (لايت)

- العسل : ملعقة كبيرة ونصف

- الشطة : ملعقة صغيرة (سائلة)

- النشاء : ملعقتان صغيرتان ونصف (مذاب بنصف كوب ماء)

طريقة التحضير

في وعاء، تبّلي الدجاج بالخل، والصويا صوص، والملح، والثوم، والزنجبيل، واتركيه لحوالي 30 دقيقة.

في قدر على النار، سخني زيت السمسم، ثم أضيفي الدجاج وقلّبيه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم ارفعي الدجاج من القدر وضعيه في طبق جانبي.

ضعي الماء المغلي ومكعبات مرق الدجاج في نفس القدر وحركي، ثم أضيفي العسل، والصويا صوص، والشطة، والمشروم، والبروكلي، وحركي الخليط حتى الغليان.

أعيدي قطع الدجاج إلى القدر، وقلبي حتى تمام نضج المكونات.

أضيفي مزيج النشا والماء، وحركي حتى تتسبك الصلصة وتتجانس المكونات مع بعضها.

اسكبي فيليه الدجاج مع البروكلي والمشروم في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

فوائد تناول البروكلي

تعزيز صحة العظام

للبروكلي دور في الحفاظ على صحة العظام، وإمكانية الوقاية من ترقق وهشاشة العظام نتيجة احتوائه على فيتامين ك، وفيتامين ج، والكالسيوم.

حيث أن نقص الكالسيوم أو فيتامين ك عادة ما يكون مرتبط بارتفاع خطر الاصابة بكسور في العظام، إذ يدخل الكالسيوم في تكوين العظام ونموها، كما يساهم فيتامين ك بزيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والحد من إفرازه في البول.

ويعد البروكلي مصدر غني لكل من الكالسيوم وفيتامين ك، فالكوب الطازج منه يحوي ما يقارب 92 ميكروغرام من فيتامين ك و43 مليغرام من الكالسيوم.

يقلل من الالتهابات

البروكلى غنى بمضادات الأكسدة ، بما فى ذلك مركبات الفلافونويد والكاروتينات والمركبات الفينولية، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل الالتهاب في الجسم من خلال محاربة الجذور الحرة، ويرتبط الالتهاب بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما فى ذلك أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل، يمكن أن يساعد تناول البروكلى بانتظام فى تقليل مخاطر هذه الأمراض وتعزيز الصحة العامة.

يقوى المناعة

يحتوى البروكلى على نسبة عالية من فيتامين ج ، وهو ضرورى لنظام المناعة الصحى، يحسن فيتامين سى إنتاج خلايا الدم البيضاء التى تساعد على محاربة العدوى والأمراض ، يمكن أن يساعد تناول البروكلى بانتظام فى تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والتهابات أخرى.

فوائد البروكلي للرجال

يساعد القرنبيط الأخضر (بروكلي) في التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ومنع نمو الأورام، كما أنه يوازن ارتفاع السكر ويقوي العظام ويحافظ على صحة الأسنان، ويحسن من عملية الهضم.

فوائد البروكلي للبشرة

يعد البروكلي صدراً غذائياً غنياً بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الضرورية مثل المعادن والمعادن بما في ذلك النحاس والزنك، والفيتامين ج، كما أنه يساعد في الحفاظ على بشرة صحية. هذا يعني أنه يحمي الجلد أيضًا من الإصابة بالعدوى بالإضافة إلى الحفاظ على التوهج الطبيعي للبشرة، كما أن البروكلي غني بفيتامين ك والفولات والأحماض الدهنية، مما يجعله مثاليًا للحفاظ على مناعة الجلد الصحي.