ريا أبي راشد تخطف الأنظار بفستان "ضيق" في مهرجان البحر الأحمر (صور)

تألقت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بفستان ساحر ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال دورته الرابعة، لتسرق الأضواء بجمالها وأنوثتها.

الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد

وظهرت ريا أبي راشد بفستان أسود بصيحة الكب المصنوع من القماش المطرز في الجزء العلوي، ومجسم من الخصر ثم ينسدل بشكل فضفاض، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، كما حملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود؛ لتتماشى مع لون الفستان، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الثمينة المرصعة بالألماس، فضمت أقراط تتدلى من الأذن وعقد ملتف حول الرقبة، بالإضافة للخواتم في اليدين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتثبيت خصلاتها البنية شكل ذيل حصان يتدلى من الخلف بشكل مرتب وناعم كالحرير.

ووضعت ريا مكياجًا صاخبًا يبرز أنوثتها، فاختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن المليء بالأنوثة، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات النود، بالإضافة للكحل الأسود والماسكرا، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني؛ لتحصل على وجه منحوت وجذاب.

الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد

ريا أبي راشد تتألق بالأحمر المثير في مهرجان كان

وسرقت الإعلامية ريا أبي راشد الأنظار خلال حضورها مهرجان كان، مرتدية فستان ساحر، مصنوع من قماش الكريب حمل توقيع المصمم جورج شقرا، وجاء بصيحة الكب المكشوف من الأكتاف، وبقصة عالية عند الصدر، وينسدل باتساع مع شق جانبي عالٍ، ومطرز بحبيبات براقة؛ ليعكس أنوثتها وجمالها الساحر.

وأكملت ريا اللوك بمجوهرات ماسية فخمة من توقيع دار المجوهرات الشهير Cartier، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وعقد ثمين ملتف حول العنق، بالإضافة لخاتم في كل يد، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأحمر ليتماشى مع لون الفستان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد تصفيفة شعر جذابة ومتناسبة مع اللوك، فثبتت غرتها خلف أذنيها، وتركت شعرها يتدلى من الخلف بشكل ناعم ومرتب كالحرير.

ووضعت ريا مكياج ناعم، ضم ظلال العين بدرجات البني، ورسمت الآيلاينر الأسود فوق عينيها مع الماسكرا، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي الفاتح، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن.

ما لا تعرفه عن ريا أبي راشد

ريا أبي راشد هي مقدّمة برامج تلفزيونية ومنتجة لبنانية بريطانية، وُلدت ريا في بيروت، لبنان في 12 مايو 1977 وحصلت على درجات علمية مختلفة في الاقتصاد والصحافة والإذاعة.

وتعد ريا أول صحفية عربية تُجري مقابلات مع نجوم هوليود، وهذا جعلها أكثر شهرة في الشرق الأوسط.

اشتهرت بتقديم النسخة العربية من برنامج المواهب العالمي "Arabs Got Talent" وكذلك برنامج "سكووب" حيث تستضيف نجوم هوليود.

إلى جانب تقديم برامج تلفزيونية، شاركت ريا أبى راشد في أداء صوتى لأفلام أنیمیشن شهيرة مثل "The Angry Birds Movie" و"Smurfs: The Lost Village"، وتزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالى يُدعى فاليریو.

كما أن لديها خبرات إعلامية مع قنوات عالمية مثل Entertainment Tonight و Star و ZDF و ORF وTele Sine.

ويُعتبر برنامج "سكووب" أهم إنجازات ريا، حيث تقدمه على فضائية MBC، ويعتبر من أشهر وأنجح برامجها، حيث تستضيف خلاله نجوم عالميين بشكل أسبوعي، وتقول ريا إن البرنامج يمكن أن يعيش لثلاثين سنة، لأن المشاهدين يعشقونه ولأنه متجدد باستمرار.