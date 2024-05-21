«الحظر» سلاح جديد  ضد المشاهير من أجل الازمة الإنسانية فى غزة

انتشرت دعوات أجنبية بين مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى لاستخدام خاصية الحظر ضد المشاهير نظرا لما اعتبروه تقاعسا بشأن الأزمة الإنسانية فى غزة وذلك للضغط على النجوم لاتخاذ موقف.

حيث قام المستخدمون بحظر رؤية أى وجميع المحتوى من حسابات بعض المشاهير على منصات التواصل الاجتماعى بما فى ذلك «إكس وتيك توك وإنستجرام»، فيما انتقد الجمهور الأمريكى الحاضرين فى حفل ميت غالا بسبب غزة.

وبحسب «فوا» الأمريكية يقول المشاركون فى عملية الحظر إنها احتجاج لأن المشاهير إما لم يتحدثوا أو لم يقولوا ما يكفى ضد تصرفات إسرائيل فى غزة خلال حربها مع حماس، ومنذ اندلاع الحرب فى 7 أكتوبر مع الهجمات التى شنتها حماس، قتل الجيش الإسرائيلى أكثر من 35 ألف شخص فى غزة، وفقًا لوزارة الصحة فى غزة، التى لا تميز بين المدنيين والمقاتلين.

إن حظر حسابات المشاهير أو المؤثرين يعنى عدم رؤية أى من المحتوى الذى ينتجونه على وسائل التواصل الاجتماعى، لا منشورات، ولا صور أو مقاطع فيديو، ولا تعاون مع الجهات الراعية.

إن عدد الأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى يجلب المال، لذا فإن الحظر يهدف إلى التأثير على المشاهدات والمشاركة، وفى النهاية الرواتب، كما أنه يستهدف العلامات التجارية للمشاهير من خلال إبعاد الانتباه عن محتواها.