استعدادًا لفيوتشر.. المصري يفوز على النصر القاهري بهدفين لهدف

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق النصر القاهري بهدفين لهدف واحد ، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

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جاءت أهداف المباراة جميعًا في الشوط الأول، حيث تقدم محمود حمادة بالهدف الأول للمصري في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف محمد الشامي الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والعشرين ، فيما سجل فريق النصر هدفه الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وفي الشوط الثاني استمر الوضع على ما هو عليه، ضغط هجومي من المصري وتراجع للدفاع من قبل فريق النصر الذي تكتل لاعبيه في منتصف الملعب ووضح تأثر كلا الفريقين بارتفاع درجة الحرارة لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين لهدف واحد.

مثل المصري في الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى ، يوسف الجوهري ، محمد طارق ، الناشئ عبد الوهاب نادر ، عمرو سعداوي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي عمرو موسى ومحمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي ليستويل امانكونا ، اسلام عطية ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .

وشهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بالرباعي أحمد عيد وايري ايميكا والناشئين أحمد فؤاد ومحمد فوزي جاد بدلا من عبد الرحيم دغموم وعمرو موسى ويوسف الجوهري وإسلام عطية.