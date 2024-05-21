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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج إستشفائي خاص للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجاً استشفائياً وبدنياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، خلال  المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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وقامت هذه المجموعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية داخل أرضية الملعب، دون المشاركة في باقي فقرات المران الجماعي بناء على قرار  الجهاز الفني خوفاً من تعرضهم للإجهاد.


وفي سياق متصل قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بمنح التونسي حمزة المثلوثي مدافع الأبيض، راحة من المران، و اكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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