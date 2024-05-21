المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة طيران مسير إسرائيلية بالجولان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الثلاثاء، استهداف بمسيرات، قاعدة للطيران المسير الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء أمس الإثنين أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش"، بالطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الاثنين 20 مايو 2024 هدفا حيويا في إيلات "أم الرشراش" بواسطة طائرتين مسيرتين".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانها أنها مستمرة في عملياتها.

وفجر الأحد، أعلنت "المقاومة في العراق" أن مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل.

كما نشرت فيديو قالت إنه يوثق "مشاهد من إطلاق طيران مسير تجاه الهدف الحيوي في "أم الرشراش".

وكانت المقاومة قصفت خلال الأيام الماضية مدينة " إيلات " المحتلة بواسطة الطيران المسير عدة مرات، وأكد جيش الاحتلال أنه رصد عددًا من الطائرات المسيرة قادمًا من جهة الشرق والجنوب.

وذكرت أيضًا أنها استهدفت مصفى حيفا النفطي، صباح الخميس الماضي، بواسطة الطيران المسير أيضًا.

وكانت قد ضربت، الأربعاء الماضي أهدافًا حيوية للاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في منطقتي وادي أريحا وقاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر السبع في النقب المحتل.

سرايا القدس: قصف تجمع لآليات وجنود العدو بقذائف الهاون

أعلنت سرايا القدس قصف تجمع لآليات وجنود العدو خلف برج الطناني شرق مخيم جباليا بوابل من قذائف الهاون.

وأضافت سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى تجمعاً لآليات وجنود العدو خلف ستديو سلطان في مخيم جباليا بوابل من قذائف الهاون.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت كتيبة جنين بسرايا القدس أنها تقاوم بشدة عمليات الاحتلال وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت الكتيبة :"مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين".

داهمت قوات إسرائيلية مدينة جنين بالضفة الغربية، الثلاثاء، في عملية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين، من بينهم طبيب، وإصابة تسعة آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عملية في جنين وأطلقت قوات النار على عدد من المسلحين الفلسطينيين. ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين.