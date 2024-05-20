الإثنين 20 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

العراق يعلن الحداد العام غدا على وفاة الرئيس الإيراني

العراق
العراق

أعلن العراق، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد غدا على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحيه كانت تقله من أذربيجان الشرقية إلى طهران.

txt

العراق.. رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الى اشعار آخر

txt

العراق تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي


وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي:

 لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقون له، بينهم وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، حتفهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.

من هو إبراهيم رئيسي؟

 ولد إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة، وما إن انتهى من مراحله الدراسية تولى النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.


 بعد رحيل الخميني تم تعيين إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من عام 1989 وحتى 1994.
وفى سنة 1994 تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران وبقي حتى فيه عام 2004.


 كان إبراهيم رئيسي من عام 2004 حتى 2014 المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.

 ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ 6 من أبريل عام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.
 ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 وأعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021 بنسبة بلغت 62 في المائة من أصوات الناخبين المشاركين و29.77 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين.

 تولى إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في الـ4 من أغسطس عام 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مواد متعلقة

باحثة: مصر تركز جهودها على العودة إلى مائدة المفاوضات لوقف حرب غزة

الحكومة الإيرانية: تشكيل 6 لجان لمتابعة إدارة شؤون البلاد بعد وفاة "رئيسي"

شاهد.. اللحظات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيراني

تعرف على مواصفات مروحية الرئيس الإيراني (فيديو)

خبير علاقات دولية: الاحتلال ينفذ خطته لتحويل غزة لجحيم

الخارجية الإيرانية: وفاة إبراهيم رئيسي لن تؤثر على جهود عملنا

ملك الأردن يعزي الحكومة والشعب الإيرانيين في وفاة "رئيسي" ووزير خارجيته

هجوم مستوطنين إسرائيليين على شاحنة مساعدات متجهة إلى غزة.. شاهد
الجريدة الورقية