السبت 18 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق.. رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الى اشعار آخر

مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي

رفع مجلس النواب العراقي جلسته المخصصة لانتخاب رئيس المجلس، اليوم السبت، من دون اكمال الجولة الثالثة لانتخاب الرئيس الى اشعار آخر.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان  إن :"مجلس النواب يرفع جلسة انتخاب رئيسه الى اشعار آخر".

وكان حدثت مشاجرة وتشابك بالايدي بين النائبين مثنى السامرائي وهيبت الحلبوسي داخل قاعة مجلس النواب خلال انعقاد الجولة الثالثة لانتخاب الرئيس فخلق فوضى عارمة ما دفع الى تاجيل انعقاد جلسة الحسم الى اشعار آخر.

وعزم مجلس النواب بالذهاب الى جولة ثالثة هذا اليوم لاستكمال التصويت على رئيس البرلمان.

وحصل سالم العيساوي على 158 صوتاً، في حين حصل محمود المشهداني على 137 صوتاً، وعامر عبد الجبار على 3 اصوات، بحسب نتائج انتخاب الجولة الثانية لمرشح رئاسة البرلمان، فيما بلغت الاوراق الباطلة 13 ورقة.

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