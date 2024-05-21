المشدد 10 سنوات لــ 3 متهمين وغرامة ربع مليون جنيه للإتجار في المخدرات بالمنيا

عقدت هيئة محكمة استئناف جنايات المنيا ، جلستها اليوم الثلاثاء ، وسط إجراءات أمن مشددة ، لتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلي السجن المشدد 10 سنوات ، بحق 3 متهمين (بينهم سيدتان) ، بحيازة والإتجار في المواد المخدرة .

وذلك برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي صادق عبد الله ، وأمانة سر محمد جمعة، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبد الغني ، واستعرضت المحكمة ملف قضية الإتجار بالمواد المخدرة ، وأصدرت حكمها بتخفيف عقوبة حيازة والإتجار بالمخدرات ، من السجن المؤبد ، إلي المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين ، بينهم سيدتان ، وتغريم كلا من المتهمين 500 ألف جنيه ، وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ومصادرة المواد المخدرة ، والأسلحة البيضاء ، والسيارة المضبوطة ، لحيازتهم جميعا المواد المخدرة ، والإتجار بها في مركز ومدينة مطاي شمال المنيا .

وتضمن حكم المحكمة ، تغريم المتهمين 500 ألف جنيه ، والزمتهم المصاريف الجنائية ، ومصادرة المواد المخدرة ، والأسلحة البيضاء ، والسيارة المضبوطة ، وتعود أحداث الواقعة ، إلي 30 أكتوبر 2023 ، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، من إلقاء القبض علي المتهمين الثلاثة ، وهم كل من ، «م. ع. ا» 55 سنة، وابنته، 35 سنة ، و«ش. ص. ص» 32 سنة ، داخل سيارة ، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، بقصد حيازتها والإتجار بها.

وكان المستشار أسامة ابو الخير، المحامي العام الأول ، لنيابات شمال المنيا ، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية ، لإتهامهم بحيازته مواد مخدرة والإتجار بها ، مطالبا بتطبيق قانون العقوبات علي المتهمين جميعا.