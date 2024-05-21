إصابة 8 أجانب إثر انقلاب سيارة بأسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى شمال محافظة أسوان، انقلاب سيارة سياحية، أسفرت عن إصابة 8 أجانب وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بمدخل مدينة إدفو وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 8 أجانب يحملون الجنسية الصينية وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث وذلك لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية للطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.