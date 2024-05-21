مصر تتعاقد على 20 ألف رأس ماشية تمهيدًا لضخها بالمجمعات الاستهلاكية

استعدادًا لعيد الأضحى المبارك..

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ تمهيدًا لضخها في 1500 منفذ ما بين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر على مستوى الجمهورية، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها ، بالاضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع والشوادر.

وأوضح الوزير أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5 آلاف رأس في محجر توشكي و5 آلاف أخرى في سفاجا إضافة إلى 10 آلاف رأس جار وصولها خلال الأيام المقبلة.

وكشف المصيلحي عن قيام الوزارة بضخ نحو 40 طنا من اللحوم الطازجة يوميا بمنافذ المجمعات تزيد إلي ما بين 120 و150 طنا مع اقتراب العيد.

المجمعات الاستهلاكية

ولفت وزير التموين الي توفير نحو 3 آلاف طن مجزأت دواجن بجانب 15 ألف طن أخرى جار وصولها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المصيلحى استمرار التعاقدات التي تبرمها الوزارة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، منوها بوجود تعاقدات من اللحوم تكفي 11 شهراً.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً الي التعاقد علي كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ.

واوضح حسنين أنه سيتم ضخ نحو 10 آلاف رأس ضأن مبردة في المنافذ التابعة للشركة القابضة، بجانب 500 طن دواجن مبردة إضافة إلي 500 طن أخرى جارٍ وصولها قريباً.

ولفت حسنين، إلي أن هناك تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكذلك الشركة المصرية السودانية لضمان انتظام عمليات توفير اللحوم لصالح المواطنين.

وكشف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، عن أن طاقة المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي تصل 20 ألف رأس، موزعين علي 10 حظائر، لافتاً إلي أن معدل الذبح اليومي يترواح بين 300 إلي 500 رأس يومياً حسب الاحتياج.

ولفت حسين إلي أن محجر توشكي يستقبل رؤوس المواشي التي تعاقدت عليها الشركة المصرية السودانية لصالح وزارة التموين بواقع 30 ألف رأس سنوياً، موضحا أن المحجر يحتفظ بـ 5 آلاف رأس كحد ادني من هذه الكميات حتي تكون جاهزة للذبح والتوريد طوال العام.

وأوضح أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة تتولي عمليات نقل الذبائح من المجزر إلي منافذ التوزيع علي مستوي الجمهورية بحضور ممثل عن الشركة المصرية السودانية

بدوره قال احمد كمال معاون التموين التموين المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، أنه يتم ضخ اللحوم بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30 ٪ عن السوق الخارجية.

وأشار إلي تواصل عمليات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية يومياً علي أن يتم مضاعفاتها مع اقتراب عيد الاضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح كمال أن اللحوم يتم ضخها عبر مبردات توفرها القابضة للصناعات الغذائية لضمان الحفاظ في جودتها وفقاً للاشتراطات الصحية المتبعة ، موضحاً أن جميع رؤوس الماشية واللحوم تخضعان للإشراف الصحي والبيطري للتأكد من سلامتها.

فيما قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين خلال جولة علي المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي التنمية بتوشكي لمتابعة توافر رؤوس الماشية، انه يتم إتباع إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية ، في التعامل مع اللحوم لضمان وصولها إلي المستهلك بأمان.

وأوضح أن من اشتراطات وزارة التموين، للتعاقد علي اللحوم هو حصول المجزر الآلي علي شهادات الايزو و سلامة الغذاء وهو إجراء اجباري، فضلا عن الإشراف الطب البيطري بالكامل منذ استلام الماشية في السودان قبل وصولها إلي الأراضي المصرية .

ولفت إلي أن اللحوم المعروضة بالمنافذ تخضع لعدة مراحل من الكشف الطبي والبيطري، بداية من استقبال رؤوس الماشية بالمحاجر للتأكد من خلوهم من الأمراض وكذلك أثناء وبعد عمليات الذبح ، بالإضافة إلي المرحلة الأخيرة والتي تتضمن الكشف علي اللحوم بالمجزر الآلي بالبساتين للتأكد من جودتها قبل طرحها بالمنافذ.