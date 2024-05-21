انتظام 11 ألف طالب بأداء الإمتحانات بجامعة جنوب الوادي

تابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق، ويؤدي الإمتحانات طلاب 8 كليات.

رافق رئيس الجامعة، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق.

وتابع رئيس الجامعة، حسن سير العمل بلجان الامتحانات و التزام الطلاب بالضوابط المعلنة والالتزام والهدوء داخل اللجان .

كما وجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد أساتذة المادة و توفير خدمات طبية في محيط اللجان.

يؤدي الامتحانات اليوم 11 ألف طالب من طلاب الجامعة بكليات التربية ، الآداب ، الحقوق ، الاعلام ، الصيدلة ، العلاج الطبيعي ،طب الفم والاسنان ، المعهد الفني للتمريض

وكان الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، قد تابع الأحد الماضي، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة.

في إطار توجيهات الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى للمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات

اطمئن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بضوابط الامتحانات واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان واتاحة كافة سبل الراحة والامان والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

كما استمع نائب رئيس الجامعة خلال جولته الى اراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات والمشاكل التي تواجه الطلاب اثناء تأدية الامتحانات وجدير بالذكر بانه تجرى اليوم اعمال الامتحانات بكليات الاعلام والعلاج الطبيعي والآداب والتربية وطب الفم والاسنان ومعهد التمريض.

60 ألف طالب يؤدون الإمتحانات

وإستعدت الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024حيث يؤدي أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهد بمقر الجامعة بقنا وفروعها في البحر الأحمر.

وبيّن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب اثناء تأدية الامتحانات مع ضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف اللجان وذلك لمتابعة الحالات المرضية.

وأيضا تجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع اقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات للطلاب بشأن الامتحان وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة.

وأيضا بدء عملية التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة واضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بانه تم التأكد من جاهزية لجان الامتحانات.

ومراعاة توفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كافة الخدمات للطلاب والعمل على تذليل كافه الصعاب التي تواجه الطلاب وتعوق سير عملية الامتحانات وأيضا الإجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يخص عملية الامتحان.