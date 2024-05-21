ريال مدريد يسجل أفضل سلسل لا هزيمة في الليجا

سجل ريال مدريد أفضل سلسلة لا هزيمة في تاريخ مشاركاته في الدوري الإسباني بواقع 31 مباراة.

ويختتم ريال مدريد مبارياته في الدوري الاسباني يوم السبت المقبل بمواجهة ريال بيتيس في الجولة الأخيرة.

وتجاوز ريال مدريد رقم تاريخي سابق له يعود إلى أبريل 1989، عندما خاض 30 مباراة دون خسارة.

سلسلة اللاهزيمة لريال مدريد بدأت في 27 سبتمبر 2023، حيث حققت كتيبة أنشيلوتي 24 انتصارا و7 تعادلات، بمعدل تهديفي 76 هدفًا مقابل استقبال 20 هدفًا.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع فياريال بأربعة أهداف لكل منهما، مساء الأحد الماضي على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد ببطولة الليجا للمرة 36 في تاريخه بعد الانفراد بصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد نقطة 96 جمعها من الفوز في 29 مباراة وتعادل 7 في وخسر مباراة واحدة.