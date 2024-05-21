عاجل.. ولي العهد يطمئن السعوديين على صحة الملك سلمان

طمأن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الشعب على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “سكاي نيوز عربية”.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن "تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته، داعياً المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية".

وكان الديوان الملكي السعودي قد أصدر في وقت سابق من يوم الأحد، بيانا بشأن الحالة الصحية للملك، حيث قال إنه "سيخضع لبرنامج لعلاج التهاب في الرئة".

وذكر البيان "استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وتبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي "حتى يزول الالتهاب"، وفقا لـ(واس).