الملك سلمان يُجري فحوصات طبية في العيادات الملكية

نشر الديوان الملكي السعودي، اليوم، بيانًا أعلن فيه إجراء خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، فحوصات طبية.

وجاء البيان كالتالي:

تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 19 مايو 2024م، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة وألمًا في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.