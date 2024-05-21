الموت يفرق بين مايا دياب وطوني صوايا (تفاصيل)

يعيش الوسط الفني اللبناني حالة من الحزن والأسى بعد إعلان خبر وفاة مصفف شعر المشاهير اللبناني طوني صوايا الذى وافته المنية اليوم بشكل مفاجئ.

وكان يحظى طوني صوايا بمكانة هامة ومحبه عظيمة بين نجمات الفن لشخصيته العطوفة والخدومة والرقيقة، حيث انه تعاون مع نجمات الصف الأول مثل النجمة أحلام وأصالة ونانسي عجرم ونجوى كرم ومايا دياب.

وفور اعلان الخبر الحزين، سارع عدد كبير من محبيه ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى نعيه، متسائلين عن سبب وفاته، اذ لم يكن قد اعلن انه يعاني من اي مرض.

من جهتها، عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب التي تعاونت مع الراحل بشكل مكثف عن حزنها العميق وصدمتها بالخبر ونشرت على حسابها عبر انستغرام صورة جمعتهما كتبت تعليقا عليها: "لا ما كنت عارفة انه هيدي آخر صورة الالنا.. كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك".

وأضافت: "قلتلك كتير ضعفان يا طوني انتبه على حالك. وانت ما انتبهت وفليت.. يا أطيب قلب وأكرم نفس.. يا ادفى انسان يا صادق..يا محب يا قلبي انت".

وختمت منشورها: "انت شقفه من عيلتي ومن رحلتي.. انت tonton الي ما بتعوض.. الله معك يا قلبي".

يذكر ان مصفف الشهر اللبناني الراحل يعتبر واحد من أشهر مصففي الشعر في الوطن العربي ويمتلك صالون تجميل كبير في لبنان يتوافد اليه المشاهير في الوطن العربي.