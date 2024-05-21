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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

الموت يفرق بين مايا دياب وطوني صوايا (تفاصيل)

خبر وفاة مصفف شعر
خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا

يعيش الوسط الفني اللبناني حالة من الحزن والأسى بعد إعلان خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا الذى وافته المنية اليوم بشكل مفاجئ.

 

خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا 

وكان يحظى طوني صوايا بمكانة هامة ومحبه عظيمة بين نجمات الفن لشخصيته العطوفة والخدومة والرقيقة، حيث انه تعاون مع نجمات الصف الأول مثل النجمة أحلام وأصالة ونانسي عجرم ونجوى كرم ومايا دياب.

خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا 

وفور اعلان الخبر الحزين، سارع عدد كبير من محبيه ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى نعيه، متسائلين عن سبب وفاته، اذ لم يكن قد اعلن انه يعاني من اي مرض.

خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا 

من جهتها، عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب التي تعاونت مع الراحل بشكل مكثف عن حزنها العميق وصدمتها بالخبر ونشرت على حسابها عبر انستغرام صورة جمعتهما كتبت تعليقا عليها: "لا ما كنت عارفة انه هيدي آخر صورة الالنا.. كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك".

خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا 

وأضافت: "قلتلك كتير ضعفان يا طوني انتبه على حالك. وانت ما انتبهت وفليت.. يا أطيب قلب وأكرم نفس.. يا ادفى انسان يا صادق..يا محب يا قلبي انت".

خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا 

وختمت منشورها: "انت شقفه من عيلتي ومن رحلتي.. انت tonton الي ما بتعوض.. الله معك يا قلبي".

 

يذكر ان مصفف الشهر اللبناني الراحل يعتبر واحد من أشهر مصففي الشعر في الوطن العربي ويمتلك صالون تجميل كبير في لبنان يتوافد اليه المشاهير في الوطن العربي.

خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا 
خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا 
خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا 
خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا 
خبر وفاة مصفف شعر المشاهير  اللبناني طوني صوايا 

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