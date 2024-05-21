تحذير خطير من ظاهرة الأكياس البلاستيكية (شاهد)

كشف الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ، أنه يتم النظر إلى المخلفات بتعبير آخر غير أنه يتم إلقاؤها بعيدًا والتخلص منها، حيث إنه يتم اعتبارها كنز لا يفني يجب الاستفادة منها.



متوسط إنتاج الفرد في مصر من الزبالة نصف كيلو جرام

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن متوسط إنتاج الفرد في مصر من الزبالة نصف كيلو جرام، وفي مناطق راقية يصل إلى 2 كيلو زبالة يوميا.

الأكياس البلاستيكية تحتاج نحو 500 عام كي تتحلل

وأكد الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ، أن هناك دولا أوروبية يصل متوسط إنتاج الفرد من الزبالة إلى 7 أضعاف إنتاج المواطن المصري، محذرا من استخدام الأكياس البلاستيكية، مشيرًا إلى أن خبراء البيئة ضد ظاهرة البلاستيك التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث إنها تشكل خطر كبير على الأفراد، ناصحا بضرورة استعمال الأكياس الورقية.

واستطرد خبير البيئة والمناخ، أن الأكياس البلاستيكية تحتاج نحو 500 عام كي تتحلل، إضافة إلى كونها مضرة بصحة الأفراد التي يستعملوها.

جدير بالذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضروكيل وزارة التموين بالبحيرة، واصلت رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأكياس البلاستيك، وعدم إمساك سجل صناعى، وتم التحفظ على 15 شيكارة مواد خام بولى ايثلين وكذا عدد 15 شيكارة بداخلها اكياس بلاستيك وباجمالى عدد 15000 رابطة أكياس بلاستيك زنة نص كيلو بداخل المصنع، كما تم ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع فانوس رمضان وتم التحفظ على عدد 100 فانوس ومواد خام.

وخلال الحملة تم أيضا ضبط عدد 1000 علبة صلصلة مجهولة المصدر بدون فاتورة بداخل مخزن بدون ترخيص كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة على زيد ، بتنفيذ حملة تموينية أسفرت عن : ضبط ٢ طن مخلل و٥٠٠ كجم ملح طعام داخل مصنعين بدون ترخيص، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضرين عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

