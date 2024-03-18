ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأكياس البلاستيك بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأكياس البلاستيك، وعدم إمساك سجل صناعى، وتم التحفظ على 15 شيكارة مواد خام بولى ايثلين وكذا عدد 15 شيكارة بداخلها اكياس بلاستيك وباجمالى عدد 15000 رابطة أكياس بلاستيك زنة نص كيلو بداخل المصنع، كما تم ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع فانوس رمضان وتم التحفظ على عدد 100 فانوس ومواد خام.

وخلال الحملة تم أيضا ضبط عدد 1000 علبة صلصلة مجهولة المصدر بدون فاتورة بداخل مخزن بدون ترخيص كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة على زيد ، بتنفيذ حملة تموينية أسفرت عن : ضبط ٢ طن مخلل و٥٠٠ كجم ملح طعام داخل مصنعين بدون ترخيص، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضرين عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.