كاف يحدد موعد إرسال الفرق المشاركة في المسابقات القارية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على الموعد الأخير لإرسال الاتحاد المحلية، الأندية المشاركة في المسابقات القارية المختلفة في الموسم المقبل.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، 15 يونيو المقبل، كموعد أخير لتحديد الاتحادات الكروية لأنديتها المشاركة فى المنافسات القارية، وفقا لتقارير صحفية مغربية

ويواجه اتحاد الكرة ورابطة الأندية أزمة بشأن أسماء الفرق التي ستشارك في المسابقات الأخيرة، بسبب انتهاء الدوري المصري حتى شهر أغسطس.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، في حين سيتقابل الأهلي والترجي يوم السبت المقبل لحسم بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخه، في انتظار تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي.