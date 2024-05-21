الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ياسر حمد: نستحق بطولة الكونفيدرالية وهذه اللحظات الأفضل في مسيرتي

ياسر حمد
ياسر حمد

تحدث المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

txt

مدرب ليفربول الجديد يكشف رأيه في قيادة الريدز الموسم المقبل


واستطاع الزمالك تحقيق لقب الكونفيدرالية الإفريقية للموسم الجاري، بعدما فاز على نهضة بركان في لقاء العودة بهدف نظيف، حيث تلقى خسارة بهدفين مقابل هدف واحد لينجح في الاستفادة بقاعدة تسجيل الأهداف خارج الأرض في حالة التعادل.

تصريحات ياسر حمد

تحدث ياسر حمد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "اون تايم سبورتس"، حيث قال: "بالطبع، أوجه التهنئة  لكل مُحبي الزمالك، لقد حققنا بطولة هامة للزمالك ونستحقها تمامًا".
وتابع: "ليلة أول أمس كانت مُدهشة وربما واحدة من اللحظات الأفضل في مسيرتي الكروية".
وأضاف حمد تصريحاته: "في الحقيقة، ارتديت قميص الزمالك طوال الليل، كنت سعيدًا للغاية وعائلتي أيضًا".
وأردف: "الفوز بالبطولة بشكل عام لا يأتي لك كل يوم، وأنا في غاية السعادة".
وأكمل: "لم أتوقع كل هؤلاء المشجعون في الملعب، بمجرد دخولنا إلى الملعب كان ممتلئ، في وقت الاحماء كان ممتلئ عن آخره، ومكتمل العدد، وطوال المباراة كانوا يشجعون، وهذا الفوز من أجل كل الزملكاوية وكل الفلسطينيين".
 

مواد متعلقة

مدرب ليفربول الجديد يكشف رأيه في قيادة الريدز الموسم المقبل

محمد صلاح يعلق على رحيل يورجن كلوب عن ليفربول
الجريدة الورقية