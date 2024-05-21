سفير إيران بروسيا: أوكرانيا لم تقدم تعازيها رسميا لطهران

قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، إن سلطات كييف لم تقدم تعازيها رسميا لطهران فيما يتعلق بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وأضاف جلالي في برنامج تلفزيوني، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كييف الرسمية أعربت عن تعازيها في وفاة الرئيس الإيراني: "لم أسمع عن هذا".

يوم أمس الاثنين، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت مساء الأحد أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وزير خارجية سويسرا يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني

أعرب وزير الخارجية السويسري "إجنازيو كاسيس" عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" ووزير خارجيته "حسين أمير عبد اللهيان" وسبعة آخرين إثر تحطم مروحية كانوا على متنها.

وقال كاسيس - في منشور عبر منصة "إكس" نقله راديو "سويس إنفو" السويسري اليوم الثلاثاء - "أتقدم بالتعازي لعائلات جميع الضحايا والشعب الإيراني".

وكان نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري قد أكد أمس /الإثنين/ وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.

تشييع جثامين الرئيس الإيراني رئيسي ومرافقيه إثر تحطيم الطائرة في مدينة تبريز

دأت مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز.

ولقى رئيسى مصرعه الأحد، بعد تحطم مروحية كانت تقله ورفاقه من المسئولين الإيرانيين فى منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربى إيران.

ويتولى الآن محمد مخبر النائب الأول للرئيس الرئاسة بشكل مؤقت، وكان أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران أن الدستور نص على مثل هذه الحالات، فبعد موافقة قائد الثورة، يتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الحكومة.

أمريكا تقدم التعازي الرسمية في وفاة رئيسي وتؤكد دعمها للشعب الإيراني

أعربت الولايات المتحدة عن خالص التعازي الرسمية لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، في حادث تحطم مروحية شمال غربي إيران، أول أمس الأحد.

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته اليوم الثلاثاء - "دعمها للشعب الإيراني وكفاحه من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بينما تختار إيران رئيسًا جديدًا".

وفي السياق نفسه.. قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي- في تصريح للصحفيين، حسب ما نشره البيت الأبيض- إن تقديم التعازي هو من الممارسات المعتادة، ونحن نقدم تعازينا الرسمية حسب الاقتضاء.

وبالحديث عن الادعاء بأن العقوبات الأمريكية هي المسؤولة عن الحادث، أضاف كيربي أن "لا أساس لهذه الادعاءات من الصحة على الإطلاق".

وتابع أن "سبب الحادث، بالطبع، ليس واضحا، على الأقل ليس واضحا بالنسبة لنا. لكنني أود أن أشير إلى أن المصادر الرسمية الإيرانية كانت تشير إلى ظروف الطيران السيئة كسبب للقلق، وخاصة الضباب".

وأكد أن: "كل دولة، بغض النظر عمن تكون، تتحمل مسؤوليتها الخاصة، لضمان سلامة وموثوقية معداتها، وهذا يشمل الطيران المدني".